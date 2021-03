‘Dat Stekelenburg op een tractor door Europa trok, is niet relevant’

Samenvatting Invaller Platje redt De Graafschap tegen FC Eindhoven

7 maart De Graafschap heeft in de strijd om promotie in de Keuken Kampioen Divisie met een late treffer puntenverlies voorkomen. In Doetinchem won de ploeg van coach Mike Snoei door een doelpunt van Melvin Platje in blessuretijd met 1-0 van FC Eindhoven.