Databureau voorspelt: dit wordt de eindstand in de eredivisie

LIVE eredivisie | FC Volendam en Vitesse trappen nieuw seizoen af, nieuwe trainer bij thuisploeg

De eredivisie gaat vandaag weer van start. De eerste wedstrijd van de eerste speelronde gaat tussen FC Volendam en Vitesse. Volendam eindigde vorig seizoen als veertiende en hebben met de Duitser Matthias Kohler een nieuwe trainer nadat Wim Jonk verder ging in de rol van technisch manager. Vitesse was afgelopen seizoen de nummer tien van Nederland. Bij de Arnhemmers staat Phillip Cocu nog altijd aan het roer. De aftrap in het Kras Stadion in Volendam is om 20.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.