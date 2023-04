David Hancko zit Xavi Simons nog altijd op de hielen, Ole Romeny en Stijn van Gassel krijgen hoogste cijfer

Simons is niet alleen de koploper in het algemeen klassement, hij is ook de beste speler geworden van de maanden maart en april. De 20-jarige aanvaller van PSV die weer uitblonk in de topper tegen Ajax en een 7,5 kreeg, blijft Feyenoord-verdediger David Hancko nipt voor.



Simons was één van de uitblinkers in de topper tegen Ajax, waar ook Joey Veerman, Luuk de Jong en Ibrahim Sangaré een 7,5 kregen. Bij Ajax werd slechts één voldoende genoteerd. Die was voor de zeventienjarige verdediger Jorrel Hato.