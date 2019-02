Davids, Obiku, De Jong en Veltman: memorabele bekerklassiekers

1. Ajax – Feyenoord (2-0); Feyenoord – Ajax (1-4) in 2010

Waarschijnlijk de meest bizarre variant van De Klassieker in het bekertoernooi. Niet alleen troffen Feyenoord en Ajax elkaar pas voor de tweede keer in de finale, er werd ook nog eens ‘vanuit maatschappelijk oogpunt’ besloten dat de eindstrijd over twee wedstrijden gespeeld zou worden. In de Arena zonder Feyenoord-fans en vice versa in De Kuip zonder Ajax-supporters. Siem de Jong zette Ajax in de heenwedstrijd al op poleposition door met twee doelpunten zijn club een uitstekende uitgangspositie te verschaffen voor de return. Ajax deed er in een halfvolle Kuip nog een schepje bovenop en schminkte Feyenoord af door met liefst 1-4 te winnen. Na de vroege 0-1 van Luis Suárez was de finale al beslist, maar De Jong (twee goals) en nogmaals Suárez zorgden voor een memorabele uitslag. Daar kon de goal van Jon Dahl Tomasson, de 1-2, allang geen verandering meer in brengen.

2. Feyenoord – Ajax (1-0) op 28 oktober 2015

‘Een Veltmannetje doen’ is bijna een begrip in Rotterdam-Zuid. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de meest recente Klassieker in het bekertoernooi in 2015. Een periode waarin Feyenoord eigenlijk nooit een vuist kon maken tegen Ajax, waardoor Het Legioen meer dan ooit snakte naar een uitschakeling van de Amsterdammers. Na een vrij matige vertoning zonder goals waren Feyenoord en Ajax seconden verwijderd van een verlenging, totdat Feyenoord in de 94ste minuut nog een vrije trap mocht nemen. Dirk Kuyt en Joël Veltman zaten in elkaar verstrengeld toen Karim El Ahmadi de bal de zestien in werkte; laatstgenoemde had niet eens door dat de bal via zijn standbeen achter Jasper Cillessen belandde. Met een zelden vertoonde explosie van vreugde in De Kuip ten gevolge. Overigens is het nog maar de vraag of deze goal in 2019 met een videoscheidsrechter goedgekeurd zou zijn.