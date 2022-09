Davy Klaassen gefrustreerd door reserverol bij Ajax: ‘Ik word er niet vrolijk van’

Of Klaassen teleurgesteld is over zijn huidige rol bij Ajax? ,,Natuurlijk, zeker als je hiervoor twee keer op rij mag beginnen in de competitie. Het is al teleurstellend dat ik tegen Liverpool niet mocht invallen en dat ik hier maar een helft speel. Daar word ik niet vrolijk van’’, aldus Klaassen tegen ESPN. Daar heeft de middenvelder met coach Alfred Schreuder over gesproken. ,,Hij weet dat ik er niet blij mee ben.’’

Aftroeven

Tegen AZ slikte Ajax de eerste nederlaag van het seizoen in de eredivisie. ,,We hebben ons gewoon laten aftroeven. Ik had de hele wedstrijd het gevoel dat we niet zo domineerden als we willen. Na rust kregen we nog wel wat kansen, maar het was niet genoeg. We hebben deze week nu twee keer verloren’’, doelde hij op de dompers tegen Liverpool en AZ. ,,Daar schaam je je wel voor.’’