Davy Klaassen over opgefokte sfeer in finale: ‘Misschien zijn er wel dingen die soms te ver gaan’

,,Ik begrijp wel dat mensen dat zo zien. En misschien zijn er wel dingen die soms te ver gaan, maar daar moeten we een balans in vinden”, aldus Klaassen. ,,Zo’n seizoen als dit helpt niet mee. Vorige week verloren we in Eindhoven op basis van strijdlust. Nu gingen we het veld in met het idee: dat gaan we nu niet laten gebeuren. Je merkt dat je daarmee wel in een wedstrijd kan komen. Ik denk dat Ajax altijd een vechtmachine moet zijn. Ook in de goede jaren was dat onze kracht.”