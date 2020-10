De acht Oranje-internationals die dit seizoen terugkeren in de eredivisie

Na succesvolle en minder succesvolle periodes in het buitenland keren een hoop Oranje-internationals weer terug naar de eredivisie. Dit jaar zijn het er acht, drie van hen waren onderdeel van het team dat in 2010 de WK-finale haalde.

Arjen Robben

Zelden werd een rentree met zó veel ogen bekeken als die van Arjen Robben. Na achttien jaar keerde hij dit seizoen terug in Groningen. Helaas duurde zijn tweede leven bij de FC tot nu toe nog geen helft, maar daar kan nog verandering in komen.

Wanneer de 36-jarige Robben weer beschikbaar is voor Groningen is niet bekend, wel zei hij na zijn blessure: ,,Opgeven komt niet in mijn woordenboek voor.” Mocht dat zover komen dan heeft Robben in elk geval officieel nog nooit bedankt voor Oranje...

Volledig scherm Arjen Robben. © ANP

Maarten Stekelenburg

Na een avontuur langs vijf buitenlandse clubs is Maarten Stekelenburg (38) deze zomer neergestreken in Amsterdam. Nergens in het buitenland werd hij de keeper die hij was in Oranje en in het shirt van Ajax.

Na zijn vertrek in 2011 stond hij onder de lat bij AS Roma, Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton, maar nooit was de 58-voudig Oranje international een seizoen lang eerste keeper. De laatste interland die Stekelenburg keepte dateert uit november 2016.

Volledig scherm Maarten Stekelenburg. © ANP

Bruno Martins Indi

Met zijn last minute-transfer naar AZ is Martins Indi (28) aan zijn tweede Nederlandse club toe. Het bronzen WK van het Nederlands elftal in 2014 leverde de verdediger een transfer van Feyenoord naar FC Porto op. Een jaar speelde hij in Portugal voor hij vertrok naar Stoke City in Engeland.

Na twee jaar Premier League degradeerde Stoke in 2018 naar het Championship. In alle competities speelde hij voor Porto en en Stoke meer dan tweehonderd wedstrijden. In mei 2017 droeg Martins Indi tegen Ivoorkust voor het laatst het Oranje-shirt.

Volledig scherm Stefan de Vrij (L) en Bruno Martins Indi (2eR) van Oranje met Daniele de Rossi (2eL) en Mario Balotelli. © ANP

Eljero Elia

Na het winnen van de Turkse landstitel met Istanbul Basaksehir keerde Elia afgelopen zomer terug op de Nederlandse velden bij FC Utrecht. De 33-jarige buitenspeler won in 2017 de titel met Feyenoord voor hij naar Turkije vertrok.

In Oranje kwam Elia tot dertig wedstrijden met daarin twee doelpunten. In 2018 viel hij na jarenlange afwezigheid in tegen Slowakije en Italië. Ook is hij onderdeel van het Nederlands elftal dat in 2010 de WK-finale haalde.

Volledig scherm Eljero Elia schiet. © ANP

Davy Klaassen

Iedereen was het erover eens dat de stap van Ajax naar het Everton van Ronald Koeman in 2017 de perfecte was voor Davy Klaassen, maar niets bleek minder waar. Na een teleurstellend jaar werd de zestienvoudig Oranje-international met flink verlies verkocht aan het Duitse Werder Bremen. Daar herpakte Klaassen zich. De 27-jarige middenvelder maakte nog geen groot toernooi mee en zat in 2017 voor het laatst bij Oranje. Inmiddels is hij dus terug bij Ajax.

Volledig scherm Davy Klaassen. © ANP

Marco van Ginkel

Van Ginkel is na zijn transfer van Vitesse naar Chelsea in 2013 een van de langst dienende spelers in West-Londen. Het shirt van Chelsea droeg hij maar vier keer. De grootste periode was hij verhuurd of geblesseerd. Dit jaar wordt het vierde seizoen dat de Blues hem verhuren aan PSV. Het shirt van Oranje droeg de 27-jarige middenvelder acht keer. In 2017 tegen Roemenië voor het laatst.

Volledig scherm Donny van de Beek, Marco van Ginkel en Joel Veltman. © ANP

Vurnon Anita

Tien jaar na de derde en laatste interland van Anita is de middenvelder bij RKC in Waalwijk beland. Als speler van Ajax liet Bert van Marwijk hem meedoen tegen Mexico, Oekraïne en Finland. In 2012 kocht Newcastle United Anita van Ajax. Via Leeds United belandde hij zes jaar later bij Willem II. In februari van dit jaar tekende Anita bij het Bulgaarse CSKA Sofia, voor hij deze zomer op 31-jarige leeftijd bij RKC terecht kwam.

Volledig scherm Vurnon Anita tussen Stijn Schaars, Ron Vlaar en Wout Brama. © ANP

Ola John

Een uur lang droeg Ola John in 2013 het shirt van Oranje in een oefenwedstrijd tegen Italië. De buitenspeler van RKC heeft qua clubs en prijzen (9) een indrukwekkend cv, maar komt al jaren niet echt meer uit de verf. Toch kwam hij, vooral als invaller, de afgelopen twee seizoenen tot 42 wedstrijden namens Vitória Guimarães. Met RKC is hij op zijn 28ste toe aan zijn achtste profclub.

Naast Anita en John staat nog een Oranje-international op het veld in Waalwijk. Gregory van der Wiel werkt hard aan een rentree in de eredivisie, maar besluit in overleg met de directie van RKC wanneer het de juiste tijd is.

Volledig scherm Tim Krul, Daryl Janmaat, Robin van Persie, Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi en Kevin Strootman en van links naar rechts, beneden Ola John, Daley Blind, Jeremain Lens, Jordy Clasie en Adam Maher voor aanvang van de vriendschappelijke interland tegen Italie in de Amsterdam Arena. © ANP