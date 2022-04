De bekerfinale door de lens van Pim Ras: dit zijn zijn 15 mooiste foto's van PSV-Ajax

met video PSV viert in eigen Philips Stadion feest met bijna 20.000 supporters na gewonnen finale

PSV heeft zondagavond voor het eerst sinds 2012 de KNVB Beker gewonnen. De 2-1 zege op Ajax werd dezelfde avond nog volop gevierd in Eindhoven, waar duizenden fans in het Philips Stadion de bekerwinnaars feestelijk onthaalden. Rondom de huldiging waren naar schatting een kleine 20.000 mensen op de been in en rondom het Philips Stadion.

7:36