De bijzondere statistieken van Cyriel Dessers en Arne Slot bij Feyenoord

Feyenoord overwintert voor het eerst in zeven jaar weer in Europa. Sinds het aantreden van Arne Slot is de lach weer teruggekeerd in de Kuip en ook supersub Cyriel Dessers heeft daar een belangrijk aandeel in.

Feyenoord speelde dit seizoen al elf Europese duels. Het avontuur dat de Conference League heet, begon al op 22 juli, in Kosovo. De ploeg van Slot kwam daar niet verder dan een gelijkspel (0-0), waar de Rotterdammers duidelijk snakten naar een doelpuntenmaker.

,,Als zoveel Nederlandse ploegen met enige regelmaat worden uitgeschakeld tegen zogenaamd kleine ploegen, dan zijn die ploegen misschien minder slecht dan wij denken of wij als Nederlandse ploegen minder goed”, stelde Slot die avond in hoofdstad Pristina. Een week later ontsnapte Feyenoord aan een blamage tegen FC Drita door in de Kuip met 3-2 te winnen.

Daarna begon het te lopen bij de huidige nummer 3 van de eredivisie met klinkende zeges op FC Luzern (twee keer 3-0) en Elfsborg (5-0). Alleen in Zweden werd verloren tijdens deze campagne, maar plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Conference League kon Feyenoord niet meer ontgaan.

Ook in de groepsfase van het derde Europese toernooi blijft Feyenoord goed presteren en vooralsnog ongeslagen. De balans na elf duels: zeven zeges, drie remises en één gelijkspel. Trainer Slot was trots na het gelijkspel bij Slavia Praag (2-2). ,,We zijn van ver gekomen en moesten voorronden spelen. Maar we gaan steeds beter voetballen en werken zo hard voor elkaar. Die combinatie maakt ons lastig te verslaan.”

Langste reeks ooit

In het seizoen dat Feyenoord de UEFA Cup won (1973-1974) speelde het in totaal twaalf wedstrijden. Dat aantal is op 9 december bereikt als Feyenoord de groepsfase afsluit in de Kuip tegen Maccabi Haifa. Het record staat op vijftien wedstrijden, in het seizoen dat Bert van Marwijk met Feyenoord de UEFA Cup won (2001-2002) na uitschakeling in de groepsfase van de Champions League.

Feyenoord viert het winnen van de UEFA Cup, in 2002.

Supersub Dessers

Feyenoord zocht en kreeg ook een nieuwe spits: Cyriel Dessers, doelpuntenmaker van beroep bij NAC en Heracles Almelo. Scepsis overheerste, want wat kwam hij in Rotterdam-Zuid doen? Scoren natuurlijk en dan vooral als invaller en voornamelijk in blessuretijd, bleek later.

Alle goals maakte de Belg met Nigeriaanse roots als invaller. Eerst in de topper tegen PSV, waarin hij vijf minuten meedeed, scoorde én ook nog een assist gaf. Maar ook in de Kuip tegen NEC of op bezoek bij Sparta, waar Dessers in blessuretijd de winnende maakte. Zijn favoriete minuut? Minuut 92, daarin scoorde hij al vier van zijn zeven goals. In totaal kwam Dessers 350 minuten in actie voor Feyenoord. Hij is daarmee elke 50 minuten goed voor een doelpunt.

Op bezoek bij Slavia Praag was het gisteren weer raak. Hij kwam erin voor de Bryan Linssen (zichtproblemen) en bewees weer eens dé supersub te zijn. Twee goals maakte de international van Nigeria in Praag, de 1-1 en 2-2. Zijn tweede van de avond? Juist, in de 93ste minuut. ,,Ik heb dit nu een paar keer meegemaakt de laatste weken. Het is zo bijzonder, het went niet’’, zei Dessers na afloop van het duel in Tsjechische hoofdstad, waar Feyenoord Europese overwintering veiligstelde.

Feyenoord gaat in december dankzij de bijzondere statistieken van Slot en Dessers de koker in voor de loting voor de knock-outfase van de Conference League. Op donderdag 9 december komt Maccabi Haifa naar de Kuip om de groepsfase af te sluiten.

