De Boer: ‘Als ik vier Feyenoorders beter vind dan de beschikbare Ajacieden stel ik ze allemaal op’

Samenvatting ADO eindigt turbulent jaar met kansloze nederlaag tegen PEC

23 december De laatste wedstrijddag van 2020 werd voor ADO Den Haag een ontluisterende. In een wedstrijd die het móést winnen, had het niets in te brengen tegen PEC Zwolle. In een jaar tijd is ADO op sportief vlak geen steek opgeschoten.