De Boer over Italië: ,,Twee scenario's getraind, groep beslist welke we gebruiken’

Frank de Boer heeft de spelers nadrukkelijk betrokken bij het strijdplan voor de uitwedstrijd van woensdag tegen Italië in de Nations League. “We hebben goed getraind op twee scenario’s”, vertelde hij. “Op een optie A en B. Ik heb een voorkeur, maar heb ze ook gevraagd wat zij vinden.”

Vergeleken met het teleurstellend verlopen gelijkspel van zondag met Bosnië en Herzegovina (0-0) kan De Boer in het stadion van Atalanta uit Bergamo weer een beroep doen op Memphis Depay. Hij moet een vervanger aanwijzen voor Marten de Roon, die een schorsing moet uitzitten. ,,Teun Koopmeiners heeft het vorige week op die positie redelijke goed gedaan tegen Mexico”, zei de opvolger van Ronald Koeman. ,,Donny van de Beek is offensiever ingesteld. Jullie zien morgen wie het is geworden.”

De Boer beschikt voor het duel met Italië over een fitte spelersgroep van 23 spelers. Steven Berghuis heeft met een goede invalbeurt tegen Bosnië nadrukkelijk gesolliciteerd naar een basisplaats. Oranje ging afgelopen zondag ook niet slechter voetballen nadat Denzel Dumfries naar de kant was gegaan voor Hans Hateboer. De Boer wilde tijdens zijn laatste persconferentie voor het duel met de viervoudig wereldkampioen niets kwijt over zijn beoogde basisformatie.

Nederlaag

Wel weet hij dat het Nederlands elftal een stuk beter voor de dag zal moeten komen dan tijdens het verloren thuisduel van begin september met Italië (0-1). ,,Toen kwamen we overal te laat en hadden we veel moeite met al hun positiewisselingen. Het is de bedoeling dat wij nu de controle hebben. We zijn positief gestemd.”

Italië is halverwege de groepsfase met vijf punten de koploper van groep A in de Nations League. Nederland en Polen volgen met vier punten. ,,De groep ligt dus nog wijd open”, stelde De Boer. ,,Maar verliezen hier is dodelijk. Dat zou ook geen ideale start voor mij als bondscoach zijn.”

