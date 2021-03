De Boer over Weghorst: ‘Hij klopt hard op de deur, er zitten een paar gaten in’

Oranje-bondscoach Frank de Boer heeft tekst en uitleg gegeven over het ontbreken van Wout Weghorst in de selectie van het Nederlands elftal. Dat deed hij op de persconferentie in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Turkije van woensdagavond.

,,Ik heb moeten kiezen tussen Luuk de Jong en Wout, op dit moment kies ik voor Luuk", aldus De Boer. ,,Ik snap heel goed dat het een delicate en een moeilijke kwestie is. Hij doet het fantastisch. Maar Luuk ook bij het Nederlands elftal, dus ik kies nu voor hem. Ik heb Wout gebeld en gezegd dat het een verschrikkelijk moeilijke keuze was. Verreweg mijn moeilijkste beslissing.”

De 28-jarige Weghorst presteert uitstekend bij VfL Wolfsburg. Hij vierde afgelopen zaterdag zijn 50e competitietreffer in de Bundesliga voor zijn ploeg die in de race is voor een ticket voor de Champions League van volgend seizoen. De 30-jarige De Jong is niet altijd basisspeler bij Sevilla. Hij heeft dit seizoen tot dusver vier competitietreffers achter zijn naam staan.

Volgens de keuzeheer liet de spits van Wolfsburg blijken dat hij strijdbaar is. ,,Hij was zeker niet blij, laat dat duidelijk zijn. Dat is ook normaal. Maar hij gaat op dezelfde manier door om het mij zo lastig mogelijk te maken. Hij klopt verschrikkelijk hard op de deur, er zitten al een paar gaten in. Ik waardeer Wout zeer, we blijven hem volgen. Dus hij is nog in het vizier voor het EK, duidelijk.”

De Jong, 32 interlands en vijf doelpunten, bezorgde Sevilla vorig seizoen de winst van de Europa League met twee treffers in de finale tegen Internazionale (3-2). Hij was twee jaar geleden met een doelpunt belangrijk in het thuisduel met Noord-Ierland (3-1). Weghorst speelde tot nu toe vier interlands en kwam niet tot scoren.

