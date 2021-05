De Drenten zijn eindelijk trots en Ronald Lubbers is de Silvio Berlusconi van de provincie

Waarom het tot een confronta­tie kwam tussen woedende FC Em­men-fans en Anco Jansen

21 mei Een vechtpartij tussen fans van FC Emmen en spelers van NAC dreigde kort nadat de club uit Breda ervoor had gezorgd dat de ploeg van trainer Dick Lukkien uit de eredivisie degradeert. De hachelijke situatie was het gevolg van een sfeer in De Oude Meerdijk die langzaam grimmiger werd.