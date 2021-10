De ene na de andere bedreiging: dit is waarom Feyenoord-directeur Koevermans is opgestapt

Bestuur Feyenoord: investeer­der afgehaakt vanwege bedreigin­gen

13:11 Feyenoord zegt dat de bedreigingen aan het adres van de vertrekkende algemeen directeur Mark Koevermans ervoor gezorgd hebben dat een partij die wilde investeren in de club is afgehaakt. Dat vertelden voorzitter Toon van Bodegom van de raad van commissarissen en vicevoorzitter Gérard Moussault tijdens een persconferentie in het stadion van de Rotterdamse club.