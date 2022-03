De Graafschap en Reinier Robbemond uit elkaar, Jan Vreman voorlopig voor de groep

Robbemond (50) was pas sinds afgelopen zomer trainer van de Superboeren. Hij was in Doetinchem de opvolger van Mike Snoei. Na een goede start in de competitie is De Graafschap in de afgelopen weken weggezakt. In de laatste twee duels verloor de club van concurrenten NAC Breda en Roda JC. Na vijf duels zonder zege staat de club negende.

Het ontslag van Robbemond komt niet uit de lucht vallen. Na de nederlaag tegen Roda JC was De Graafscha-voorzitter Martin Mos al niet te spreken over het spel van zijn club. Vandaag kwam de directie bij elkaar om over de positie van Robbemond te praten naar aanleiding van de tegenvallend resultaten de afgelopen weken. Uit dat overleg bleek dus dat Robbemonds positie onhoudbaar was.

,,Dit was een heel moeilijke beslissing en we zijn hierin zeker niet over één nacht ijs gegaan”, laat algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp weten. ,,Met de aanstelling van Reinier sloegen we afgelopen zomer een nieuwe weg in. Aanvankelijk merkten we ook de gewenste frisse wind, alleen in de voorbije maanden stokte de ontwikkeling. We hebben veel waardering voor de inzet, kennis en kunde van Reinier, alleen zijn we van mening dat hij niet langer meer de beste hoofdtrainer is voor De Graafschap.”

Jan Vreman

De taken van Robbemond worden voorlopig overgenomen door Jan Vreman. De 56-jarige oud-speler is momenteel trainer van het O18-elftal van De Graafschap en trainer bij de amateurs van tweedeklasser SDOUC in Ulft.

Vreman werd woensdagochtend gepolst voor een rentree als hoofdtrainer bij De Graafschap. Dat was hij al eerder tussen begin 2014 en december 2016. Hij volgde toen eerst de ontslagen Pieter Huistra op en een paar maanden later de opgestapte Jimmy Calderwood.

Volledig scherm Jan Vreman wordt naar voren geschoven als interim-trainer. © theo kock persfotografie

In 2015 promoveerde Vreman, die 375 wedstrijden in het eerste elftal van De Graafschap voetbalde, met de Superboeren via de play-offs naar de eredivisie. Een jaar later volgde degradatie. In het seizoen 2016-2017 presteerde De Graafschap ondermaats in de eerste divisie en dat kostte Vreman in december 2016 de kop.

Omdat hij een contract voor onbepaalde tijd had, bleef Vreman verbonden aan de club. De laatste jaren trainde hij Jong De Graafschap en het O18-elftal.

Donderdag zal Vreman voor het eerst de training leiden, samen met de assistenten Richard Roelofsen en Mees Siers. Vrijdag zit hij in de thuiswedstrijd tegen MVV als eindverantwoordelijke op de bank.