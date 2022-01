De Graafschap-fans betreden stadion tijdens duel: ‘De maat is vol, geef supporters hun club terug’

De wedstrijd tussen De Graafschap en Almere City in de Keuken Kampioen Divisie lag vanavond vijf minuten stil. Een groepje supporters van de harde kern Brigata Tifosi kwam de tribune op in De Vijverberg om te protesteren tegen de huidige coronamaatregelen, die publiek bij sportwedstrijden verbieden.

Het ging om zo'n vijftig supporters, die met twee spandoeken een tekst omhoog hielden. ,,Handel naar de feiten; een stadionbezoek is veilig. De maat is vol. Geef supporters hun club terug.”



Voor onrust zorgden de supporters zeker niet, maar toch moest de wedstrijd even worden stilgelegd. De Graafschap-voorzitter Martijn Ostendorp kwam even naar de supporters toe en kreeg daar een pamflet in zijn handen gedrukt waar de boodschap van de fans nog eens op stond.

Vanaf volgende week is er in België weer publiek welkom, terwijl de stadions in Engeland en Spanje de afgelopen maanden zelfs helemaal open zijn gebleven. In Duitsland, Frankrijk en Italië zit er momenteel slechts een beetje publiek, maar zijn de stadions dus nog wel gedeeltelijk open voor publiek.

Vanuit de burgemeesters kwam er vandaag al een vurig pleidooi om de stadions ook in Nederland weer te openen voor publiek. ,,Voetbal kijken via ESPN of Studio Sport is leuk, maar het haalt het niet bij stadionbezoek”, stelde ‘voetbalburgemeester’ Paul Depla. ,,Fans hebben behoefte aan ontspanning en amusement. ,,Voor de clubs, die het al twee jaar financieel heel moeilijk hebben, is dat belangrijk”, stelt Depla. ,,En voor de supporters, die zo lang niet naar het stadion konden, is dat tenminste zo belangrijk. Als er ruimte is voor versoepelingen, hopen we dat het kabinet de sector profvoetbal niet overslaat.”

Donderdag gaf minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer al aan dat hij de mogelijkheid bekijkt om de voetbalstadions vanaf 28 januari weer (deels) te openen. Hij benadrukte wel dat hij nog geen beloftes doet aan voetbalsupporters. ,,Maar het feit dat de minister-president de intentie uitspreekt is wat ons betreft een goed signaal”, stelt Depla na het onderhoud van vandaag. ,,We voelen allemaal dat fans na een zware periode toe zijn aan ontspanning en amusement.

Volledig scherm DOETINCHEM, 21-01-2022 , Stadium De Vijverberg , season 2021 / 2022 , Dutch Football Keuken Kampioen Divisie. De Graafschap supporters on the stand during the match Graafschap - Almere City © Pro Shots / Ron Baltus