De Graafschap legt druk bij Cambuur, NAC stijgt naar plek vijf

Keuken Kampioen DivisieDe Graafschap heeft geen fout gemaakt in de strijd om de koppositie. De Doetinchemmers wonnen met 1-2 op bezoek bij Go Ahead Eagles en leggen de druk bij koploper SC Cambuur. Het verschil tussen de twee topploegen in de Keuken Kampioen Divisie bedraagt één punt. Cambuur komt morgen in actie tegen Jong AZ.

Al na negen minuten schoot Ralf Seuntjens de openingstreffer op het scoreformulier. De 30-jarige spits maakte daarmee zijn vijftiende treffer van het seizoen. Branco van den Boomen verdubbelde de score. Maarten Pouwels deed in de slotfase nog iets terug namens Go Ahead, maar in de slotfase hield De Graafschap stand.

De Graafschap heeft nog negen speelronden om over Cambuur heen te gaan. Dat is echter geen pure noodzaak voor de Superboeren, aangezien dit seizoen de nummers een én twee promoveren naar de eredivisie. Jong Ajax mag niet promoveren, dus moet De Graafschap met name vrezen voor FC Volendam. Het verschil tussen de ploegen bedraagt zeven punten.



De Graafschap verkeert dit kalenderjaar in bloedvorm. De ploeg van Mike Snoei won acht wedstrijden en speelde eenmaal gelijk. De laatste nederlaag in de competitie dateert van 25 november 2019. Destijds was Jong AZ met 2-1 te sterk. Het was tevens de enige nederlaag van het seizoen voor de nummer twee.

De zege van De Graafschap op Go Ahead bekende tevens goed nieuws voor NAC. De Bredanaars wonnen met 4-1 van laagvlieger Roda JC en wipten over Go Ahead heen. De ploeg van Peter Hyballa bezet momenteel de vijfde plaats in de eerste divisie en hebben al een periodetitel op zak. De treffers van NAC kwamen van de voeten van Jan-Paul van Hecke, Finn Stokkers, Pele van Anholt en Mounir El Allouchi. Roland Alberg deed vanaf de stip iets terug.

Go Ahead Eagles - De Graafschap 1-2

9. Ralf Seuntjens 0-1, 50. Branco van den Boomen 0-2, Maarten Pouwels 1-2