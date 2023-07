De Graafschap niet akkoord met ‘onrechtvaardige straf’ van twee uitduels zonder publiek

De Graafschap is van mening dat door zijn deelname aan een pilot van de KNVB om vuurwerk in stadions te reguleren, de straf een ‘ongelukkige samenkomst’ is en een averechtse werking heeft. Ook fans die geen aandeel hebben gehad in de wanordelijkheden zijn de dupe zijn van het schikkingsvoorstel van de KNVB. Dat baart De Graafschap zorgen. De club roept op in gesprek te blijven met de KNVB en samen een oplossing te zoeken.