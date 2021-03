De Graafschap verovert derde periode

Ted van de Pavert zette De Graafschap al na 10 minuten op voorsprong. Hij kon scoren na goed doorzetten van Ralf Seuntjens, die ietwat omstreden is in Doetinchem omdat hij er voor heeft gekozen volgend seizoen bij NAC te gaan voetballen.

,,Het ging wat stroef”, reageerde Van de Pavert bij ESPN. ,,We hebben momenteel moeite om er ‘voetballend’ doorheen te komen. Maar in deze wedstrijd ging het om het winnen en de periodetitel te pakken. Dat was het doel en dat is gelukt.”