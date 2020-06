De Graafschap verwacht 18 juni uitsluitsel over financiële compensatie

De Doetinchemse club wil, net als lotgenoot SC Cambuur, geld zien van de KNVB. De eerstedivisionisten voelen zich benadeeld door het bondsbesluit om na het ‘coronaseizoen’ geen clubs te laten promoveren. Een rechtszaak om het KNVB-verdict terug te laten draaien, ging kansloos verloren.



,,De gesprekken over compensatie verlopen constructief’’, zegt Ostendorp. De directeur zegt nog geen exact beeld te hebben over de hoogte van de ‘schadevergoeding’. ,,Dat er een compensatie komt, daar gaan we wel van uit. Maar wij houden er in onze uitgaven nog geen rekening mee. Nee, ook niet in het spelersbudget.’’