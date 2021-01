De Graafschap walst in één helft over Roda JC heen, Excelsior beëindigt horrorreeks

In Kerkrade deed De Graafschap wat het moest doen tegen Roda JC, waar coach Jurgen Streppel nog altijd ontbrak wegens coronaperikelen. Hij zag op de televisie hoe zijn ploeg zonder de onlangs aangetrokken Ali Messaoud (met klachten naar huis gestuurd) een kansloze eerste helft speelde. Al na vijf minuten maakte Ralf Seuntjens de 0-1, waarna diezelfde Seuntjens vijf minuten later ook al de 0-2 had kunnen noteren. Hij mocht na een handsbal van Kees Luijckx een penalty nemen, maar deed dat niet goed. Doelman Jan Hoekstra keerde de penalty van de De Graafschap-spits eenvoudig.

Veel maakte het niet uit voor De Graafschap, want voor rust volgden nog de 0-2 én de 0-3. Joey Konings kon na een hoekschop simpel binnentikken bij de eerste paal en Elmo Lieftink schoot vlak voor rust op prachtige wijze de 0-3 binnen. Daarmee was de wedstrijd logischerwijs beslist, want hoewel Roda JC na rust nog wel de 1-3 maakte via Stefano Marzo trok De Graafschap de zege na een slordige tweede helft over de streep.



Daarmee loopt de formatie van Mike Snoei weer drie punten in op de twee lijstaanvoerders. Almere City komt later op vrijdagavond nog in actie op bezoek bij Jong AZ. SC Cambuur speelt zondag de uitwedstrijd tegen NEC Nijmegen.