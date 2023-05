Interview Kika van Es (31) klaar met voetballen: ‘Ik wilde pas stoppen als ik daarbuiten alles op een rijtje had’

Kika van Es (31) stopt met voetballen. Met de Europese titel in eigen land zette ze samen met de Leeuwinnen het vrouwenvoetbal op de kaart. Nu is ze toe aan een nieuw hoofdstuk in haar leven. Ze vertelt na een loodzware periode over haar grote kinderwens die, ondanks een miskraam eerder dit jaar, stevig overeind blijft. ,,Het mocht nu niet zo zijn, hopelijk in de toekomst wel.’’