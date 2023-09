De interlandweek van Oranje: dit is het programma na de overtuigende zege op Griekenland

Vijftiende voetbal­land brengt Moniz weinig geluk: Eindho­venaar binnen drie maanden ontslagen als trainer in Kroatië

Het avontuur van Ricardo Moniz in Kroatië (59) is van korte duur geweest. De Eindhovense voetbaltrainer ging in de zomer aan de slag bij Slaven Belup, maar nog geen drie maanden na zijn eerste werkdag moet hij het veld al ruimen.