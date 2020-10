De Jong baalt in Bosnië: ‘Maar we moeten er niet een te groot ding van maken’

Frenkie de Jong beloofde in aanloop naar het duel met Bosnië en Herzegovina “dat de magie van Oranje nog niet verdwenen was”. Een magische avond werd het echter niet in Zenica (0-0), maar De Jong hield de moed erin.

,,Wij zijn ook niet blij, want we hebben drie keer op een rij niet gewonnen. Maar we moeten er niet een te groot ding van maken. De teamspirit is er nog en het zijn nog altijd dezelfde spelers. Het is beter dat het nu gebeurt dan op een eindtoernooi”, zei De Jong voor de camera van de NOS.

Oranje hanteerde in Zenica een te laag tempo en kwam tot weinig goede aanvallen, ondervond ook De Jong. ,,We probeerden een overtal te creëren op het veld en ruimte achter de verdediging te zoeken. De tweede helft was wel beter, maar vandaag was de laatste pass soms wat slordig”, aldus de middenvelder van FC Barcelona. ,,We moesten geduldig zijn, maar dat betekent niet per se dat we de bal achterin rond moeten spelen.”

Woensdag gaat Oranje in Bergamo de matige reeks proberen te doorbreken. Dan is Italië de tegenstander in de Nations League.

Luuk de Jong: ‘Van Bosnië horen we te winnen’

Luuk de Jong kreeg vanwege een schorsing van Memphis Depay zondag eindelijk zijn kans als basisspeler van Oranje. De spits moest lange tijd toezien dat Nederland machteloos was tegen Bosnië en Herzegovina. Het bleef 0-0.

De Jong was in de eerste helft de speler met de minste balcontacten bij Oranje. De buitenspelers wisten hem met voorzetten niet te vinden. “De eerste helft waren wij nog een beetje zoekende. Zij speelden heel compact. We hebben weinig kansen gekregen”, zag De Jong.

“De tweede helft was een stuk beter. Alleen moet je jezelf wel belonen. Steven Berghuis viel goed in. Hij was met zijn linkerbeen gevaarlijk. Hij weet hoe hij de ruimtes moet bespelen. Toen kwam het een beetje los, raakten zij vermoeid en kregen we kansen. Dan moet je ze ook maken. Van een ploeg als Bosnië horen we te winnen.”

