De Jong baalt vooral voor fans De Graafschap na dreun Sparta

,,Dit komt heel hard aan'', aldus De Jong. ,,Onvoorstelbaar, degraderen doet verschrikkelijk veel pijn. Dit is een drama. Een anticlimax. Voor de spelers, voor de fans. Voor de hele club.”



De Graafschap won de eerste wedstrijd tegen Sparta met 1-2. In de return op De Vijverberg ging het voor de thuisploeg in het laatste kwartier mis. De Jong: ,,Helaas hebben we terecht verloren van Sparta, over twee wedstrijden. We hadden het verdedigend heel moeilijk.”