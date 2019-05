De Jong blikt terug op zijn Willem II-jaren: ‘Ik had mezelf wel iets vaker opgesteld’

Door Wilber Hack



Het voetballertje met de wondervoeten, dat in 2005 door Willem II bij ASV Arkel ontdekt werd, beleeft morgen in de Kuip een droombekerfinale. Heel zijn voetballeven tot op heden zit in deze ene wedstrijd verpakt. Het is niet zomaar een finale. ,,Laat ik het zo zeggen”, formuleert De Jong zorgvuldig, ,,Als ik Nederland zonder prijs zou verlaten, kijk ik er niet slechter op terug, maar wel een stuk minder mooi. Hoe ik het kan afsluiten bij Ajax zal bepalen hoe ik erop terugblik. De titel pakken en de beker winnen is, naast succes in de Champions League, heel mooi. Ik vind het geweldig dat juist Willem II onze tegenstander is in mijn eerste grote finale”, zo vervolgt hij langs de rand van het trainingsveld van Ajax op De Toekomst. ,,Zo komt alles samen.”