De Jong kijkt uit naar play-offs: Nu geen excuses meer

Door Tim Reedijk De Jong ziet topscorer Zakaria Labyad terugkeren, maar heeft in de persoon van Sander van de Streek wel een twijfelgeval voor morgen. Hij ging tegen VVV-Venlo al in de rust naar de kant vanwege hamstringklachten. Van de Streek deed vandaag ‘gewoon’ mee met de besloten training, maar volgens De Jong ‘wordt het spannend’. Morgen wordt over zijn meespelen beslist. Met de terugkeer van Labyad is De Jong blij. ,,Met hem erbij heb je meer individuele kwaliteit om de wedstrijd te kunnen beslissen. Morgen beslissen we of hij vanaf het begin speelt.”

Als nummer 5 met Europese bagage wordt Utrecht al snel een favorietenrol toegedicht. Niet helemaal terecht, vindt de trainer, die wel van mening is dat de club genoeg bagage heeft om met deze wedstrijden te dealen. ,,Dit zijn wedstrijden op zich. We hebben het hele seizoen ergens naartoe gewerkt en nu staan we daar, nu moeten we pieken. We hebben een goede generale gehad tegen VVV en dat nemen we mee naar morgen. We hebben de vijfde plek veiliggesteld – een doel opzich – en nu zijn er geen excuses meer. Nu is het goed of niet goed genoeg.”