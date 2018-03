De Jong: Moeten beseffen dat dit een incident is

Optie in contract Bruins gelicht: ook volgend jaar bij Excelsior

10 maart Luigi Bruins kan bij terugkomst in Rotterdam het glas heffen. Niet alleen waant Excelsior zich dankzij de 2-3 zege bij VVV officieus veilig, zijn deelname aan de wedstrijd betekent dat de optie in zijn contract is gelicht. Ook volgend jaar is hij speler van de Kralingers. ,,Ik was niet echt bezig met het precieze aantal wedstrijden”, zegt hij zelf. ,,Ging er al vanuit dat ik zou blijven.”