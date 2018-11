De Jong: Vooral mooi dat we op fraaie manier hebben gewonnen

,,Winnen van de wereldkampioen, dat hadden veel mensen nog niet zo lang geleden voor onmogelijk gehouden. Ik vind het vooral mooi dat het op een fraaie manier is gebeurd’', aldus De Jong. ,,Natuurlijk is het logisch dat we de laatste jaren zijn gaan kijken naar landen die het wel goed deden. Maar we moeten ook aan onze eigen waarden vasthouden. We waren dominant tegen de Fransen. Het kan nog altijd beter, maar we hebben verdiend gewonnen. Met voetbal dat mensen van Nederland verwachten.”