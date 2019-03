De Jong: Zuur, maar wij staan nog bovenaan

,,Na dat moment moet je ten koste van alles die wedstrijd willen winnen”, zei De Jong voor de camera van Fox Sports. ,,En in elk geval geen tegendoelpunt meer krijgen. Daar geloofden we in en dat moet ook. Dan is het zuur dat de scheidsrechter een penalty geeft.” Volgens De Jong voerde PSV het na de gelijkmaker niet goed uit. ,,Misschien zijn we iets te veel naar voren gelopen en waren we te gretig. Ajax kan goed voetballen, ook met tien spelers.”



De titelstrijd is door de zege van Ajax weer helemaal open. Het gat met PSV is geslonken tot twee punten. ,,Ik word niet nerveus hoor”, stelt De Jong. ,,Wij staan nog bovenaan en hebben alles zelf in de hand. Maar goed, ik ben wel doodziek van deze nederlaag.”