De keuze is reuze in aanval van PSV

Door Maarten Wijffels



Zo ongeveer het eerste dat Mark van Bommel deed na het sluiten van de transfermarkt, was zijn technisch manager complimenteren. De trainer van PSV zei dat hij ‘uitermate tevreden’ is over hoe John de Jong het aankoopbeleid heeft vormgegeven. Van Bommel: ,,Als ik John tegenkwam, bleef zijn telefoon maar oplichten. Voor de spelers die hij deze zomer heeft gehaald, in samenwerking met de raad van commissarissen, verdient hij een groot compliment.’’