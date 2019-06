De keuze van Maher is een keuze voor Van den Brom

Adam Maher tekende vanmiddag een driejarig contract bij FC Utrecht. Best een opmerkelijke stap voor de international die zich afgelopen seizoen in Alkmaar weer terug in de spotlights voetbalde.

Door Nik Kok



Tijdens de uitleg van toch wel de opmerkelijkste overgang van de transferzomer tot nu toe, komt de naam van John van den Brom steeds terug. De nieuwe trainer van FC Utrecht die afgelopen seizoen bij AZ werkte met Maher, blijkt een belangrijke reden voor de komst van Maher naar de club die toch een plaatsje lager eindigde op de ranglijst dan AZ. ,,Ik heb het hele jaar met John samengewerkt. Hij kent mijn kwaliteiten en dat geeft een bepaalde rust. Want ik heb in mijn carrière al vaker meegemaakt dat een trainer andere kwaliteiten in mij zocht. Kwaliteiten die ik minder heb. Ik ben nu 25 en dat wil ik niet meer. Het was de trainer die zich afgelopen september sterk maakte voor mijn komst. Die mij vertrouwen bleef geven terwijl ik begon als vijfde middenvelder. Uiteindelijk is het een mooi seizoen geworden waarin ik niet meer uit de basis ben verdwenen.”

FC Utrecht mag de laatste seizoenen dan bijna altijd onder AZ eindigen, Maher ziet de club waar hij gaat spelen en waar hij maandagmiddag een driejarig contract ondertekende in het bijzijn van zijn ouders en zaakwaarnemers, groeiende is. ,,Ze spelen ook Europees voetbal volgend seizoen.” Hij kent Jordy Zuidam, die zich binnen de club sterk maakte voor de komst van Maher, al een tijdje. ,,Hij wilde me al in een eerder stadium halen. Maar toen koos ik voor FC Twente, omdat mijn oud-trainer Gertjan Verbeek daar trainer was. Weer dat vertrouwen inderdaad. Dat is belangrijk voor me.”

Ze hadden het bij AZ niet gedacht, dat Maher voor Utrecht zou kiezen. De club heeft er naar eigen zeggen ook alles aan gedaan om zijn eenjarige contract dat afliep te verlengen. En dat Maher in Alkmaar de jeugdopleiding doorliep en er international werd, speelde blijkbaar ook niet mee. ,,Het is dan ook niet zomaar een keuze die je maakt”, zegt Maher. ,,Ik heb het naar mijn zin gehad bij AZ. Ik ben er in september teruggegaan terwijl er eigenlijk nauwelijks perspectief was. Ik wilde thuis zijn.”

Nu is ‘thuis’ negentig kilometer verderop in Utrecht waar hij denkt te gaan zullen spelen zoals hij dat afgelopen seizoen bij AZ deed. Meer teruggetrokken dan in zijn beginjaren op ‘tien.’ ,,Al moet je ook kijken waar het team mij nodig heeft.”