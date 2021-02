De Koning bezig aan zijn laatste maanden bij VVV: ‘Ik heb zo mijn eigen ambities’

,,Ik heb de afgelopen periode met ontzettend veel plezier bij VVV-Venlo gewerkt en samen met staf en spelers een aantal mooie resultaten geboekt waar we trots op mogen zijn‘’, zo reageert De Koning in een persbericht van VVV op zijn naderende vertrek. ,,De club en de sfeer die er heerst, het is écht een warm nest. Maar soms moet je de keuze maken om een nieuwe stap te zetten. Om je op persoonlijk vlak verder te kunnen ontwikkelen. En ik heb zo mijn eigen ambities. Die ga ik in een andere mooie uitdaging proberen te verwezenlijken. Maar club en supporters hoeven zich geen zorgen te maken: alle energie en focus ligt bij mij op het goed ten einde brengen van dit bijzondere seizoen.”

,,Hans heeft, samen met zijn staf, fantastisch gepresteerd met VVV-Venlo‘’, zegt technisch manager Stan Valckx. ,,Dat staat buiten kijf en daar zijn wij hem zeer dankbaar voor. Tijdens de structurele gesprekken die wij met Hans hebben gevoerd, hebben we het uiteraard ook over zijn toekomst gehad. Daarin proefden we echter dat zijn ambities en onze mogelijkheden nog niet op alle vlakken strookten met elkaar. En daar konden wij hem op korte termijn ook geen perspectief in bieden óf duidelijkheid over geven. Hans gaat nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dat besluit respecteren we. Sportief gezien staan we er uiteraard nog altijd goed voor. We hebben er alle vertrouwen in dat Hans, samen met spelers en staf,dit historische seizoen in stijl gaat afsluiten.‘’