De laatste interland van Sneijder door de lens van Pim Ras

Koeman alleen tevreden over tweede helft tegen Peru

6 september Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal was vooral tevreden over de tweede helft van het gewonnen oefenduel met Peru (2-1). ,,Toen speelden we zoals we willen. Met veel druk en balbezit", zei hij. ,,Voor de 1-1 kregen we al kansen en uiteindelijk winnen we zeer verdiend."