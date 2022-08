De lange weg van Sarina Wiegman naar de top: ‘Ook thuis gaat het 26 uur per dag over voetbal’

Een vrouw als voetbal­coach bij de mannen? ‘Het zou tijd worden’

Een vrouwelijke coach in de eredivisie bij de mannen. Ondenkbaar, zo lijkt het al jaren. Maar na het ongekende voetbalsucces van Sarina Wiegman tijdens het EK voor vrouwen in Engeland is het de vraag hoe lang dat nog houdbaar is. ,,Het wordt tijd dat er nu echt iets verandert.’’

1 augustus