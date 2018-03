De Ligt als de nieuwe norm bij Ajax

Maar wat als pakweg Bayern München aankomende zomer tientallen miljoenen neertelt voor de centrale verdediger? ,,Matthijs heeft zijn carrièreplan al in zijn hoofd uitgestippeld. De vraag is alleen nog op welke termijn dat gaat gebeuren’’, zegt zaakwaarnemer en vertrouwenspersoon Barry Hulshoff. ,,Als B-junior was zijn doel om aanvoerder van Ajax te worden. Dat hij het nu is - ik weet niet voor hoe lang - maakt hem trots. Al denk ik niet dat hij zijn keuzes voor zijn voetbaltoekomst laat afhangen van het feit of hij aanvoerder is of niet.’’



Een 18-jarige jongen, moet je die wel met de extra belasting van het aanvoerderschap opzadelen? Vooral omdat De Ligt de laatste weken uitstekend speelt. Nu komt er toch weer een extra druk en taken bij kijken. ,,Achttien jaar is wel héél erg jong,’’ vindt Tomas Galásek dan ook. De Tsjech was dertien jaar geleden captain van de Amsterdammers. ,,Je kunt niet alleen maar met jezelf bezig zijn. Dat is als speler wel omschakelen. Ik moest daar aan wennen.’’



Al maakte Galásek óók de andere kant mee. De Roemeen Cristian Chivu was een pikkie van 21 jaar toen hij de band droeg. ,,Ik was toen zelf 27, maar heb er geen moment moeite mee gehad. Chivu sprak niet zo gek veel, maar als aanvoerder gaat het vooral om je houding op het veld. De strijd aangaan, het juiste voorbeeld geven. Dat had Chivu van nature.’’