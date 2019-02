De Ligt: Dit was het juiste antwoord

Bij Ajax staken ze de koppen bij elkaar nadat de ploeg in twee duels liefst tien tegengoals moest slikken. ,,Er is genoeg gezegd’’, aldus De Ligt voor de camera van FOX Sports. ,,Er is veel met elkaar gepraat, dat doen we sowieso wel. ‘’

De Ligt blijft optimistisch. ,,Toen we dit seizoen met 3-0 verloren van PSV was iedereen ook ontevreden, maar daarna hebben we een goede serie neergezet. Dat moeten we nu weer doen. We moeten onverstoorbaar blijven. We hebben vertrouwen in de groep en in de staf. We zitten nog in de beker en in de Champions League en staan nu twee punten achter op PSV met een wedstrijd meer gespeeld. Er is nog volop om voor te vechten.’’