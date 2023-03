De Ligt en Verbruggen terug bij Oranje na buikgriep, De Vrij en geblesseerde Geertruida naar huis

De Ligt en Verbruggen zijn inmiddels voldoende hersteld om in de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd van maandag in Rotterdam tegen Gibraltar weer aan te sluiten bij Oranje. Volgens een woordvoerder van Oranje ging het bij de vijf internationals die ziek werden na onderzoek van de medische staf om een buikgriep en niet om voedselvergiftiging.

Met de terugkeer van De Ligt is het aannemelijk dat de verdediger van Bayern München in de basis staat, omdat hij in de eerste periode onder bondscoach Ronald Koeman de meeste minuten maakte van alle internationals. Ook Denzel Dumfries keert terug. Hij was tegen Frankrijk nog geschorst. Mogelijk gloort een basisplaats voor Mats Wieffer, die volgens Koeman gisteren niet helemaal okselfris was en daarom niet in de basis begon.