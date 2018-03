De Ligt grijpt mis bij shirt Ronaldo: 'Er waren al zeven voor me'

Tijdens het oefenduel met Portugal deed de achttienjarige verdediger er nog een schepje bovenop. Niet alleen zijn optreden in de defensie was indrukwekkend. Hij bereidde ook nog een twee van de drie treffers voor (3-0).



,,Bij die goal van Babel leek ik wel een rechtsbuiten", doelde hij op zijn snoeiharde voorzet. ,,En even later kon ik de bal goed terug koppen op Virgil van Dijk. Dat was ook wel lekker. We wisten dat we dit konden. Maar het is wel lekker dat we dit ook hebben laten zien."