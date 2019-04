De Ligt: We hebben gedaan wat we moesten doen

Met weer een kopgoal was Matthijs de Ligt wederom belangrijk voor Ajax. Maar de grote man bij de Amsterdammers was Dusan Tadic, die bij drie doelpunten betrokken was.

,,Hierom hebben wij Dusan gehaald", sprak De Ligt over zijn ploeggenoot bij FOX Sports. ,,Hij is een van de voortrekkers, dat ziet iedereen volgens mij.” Ajax was heer en meester in de Johan Cruijff Arena, maar moest toch tot vlak voor rust wachten op de eerste treffer. ,,We weten dat Vitesse een stugge ploeg is die goed kan verdedigen. De 1-0 van Hakim (Ziyech, red.) werkte bevrijdend.”

Minder fel

In het begin van de tweede helft begon Ajax te drukken. Het leidde tot twee benutte penalty's van Tadic en een rake kopbal van De Ligt. Maar de Amsterdammers lieten Vitesse bijna terug in de wedstrijd komen. ,,Misschien dat we andere dingen deden. We waren minder fel en onrustig aan de bal. Of dat nu met de omzetting te maken heeft, weet ik niet”, aldus de Ajax-aanvoerder.