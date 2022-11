De Louis van Gaal-Barometer: ‘Alsof onze eigen cultuur zo goed gaat’

Met videoDe persconferenties van Louis van Gaal zijn vaak onnavolgbaar. De gemoedstoestand van de bondscoach is zelden te peilen. Deze site registreert in Qatar na elk optreden hoe Van Gaal zich aan de wereld toont.

Waar?

Op het trainingscomplex van Oranje in Doha, waar de bondscoach meteen de lawaaierige airconditioning een tandje lager liet schakelen. Journalisten uit onder meer Egypte, Brazilië, Costa Rica, Ecuador, Engeland en uiteraard Nederland zaten op hert puntje van hun stoel.

Humeur?

Van Gaal had het duidelijk naar zijn zin, op zijn eerste volledige dag in Qatar. Pas bij de laatste vraag, die over de thuisgelaten keeper Jasper Cillessen ging, sloeg zijn stemming toch om.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Want?

Van Gaal werd door een verslaggever gevraagd of hij het afbellen van Cillessen toch niet gewoon zelf had moeten doen in plaats van keeperstrainer Frans Hoek de telefoon te laten pakken. ,,Jij blijft maar doorgaan’’, brieste de bondscoach. ,,Zoals gewoonlijk. Het is elke keer hetzelfde. Nee, ik geef nu geen antwoord meer op je vraag over Memphis. Had je die maar meteen moeten stellen.’’

En de vrolijke versie van Van Gaal?

Die straalde uit dat hij niet kan wachten tot Oranje – hij herhaalde nogmaals dat zijn selectie tot de favorieten gerekend mag worden – kan beginnen. Herhaaldelijk lachend. ,,Iedereen moet op tijd komen, al is dat een beetje ouderwets’’, grinnikte hij bijvoorbeeld. En over het dat spelers rugnummers hebben gekregen die volgens hem bij hun leeftijd passen, zoals keeper Remko Pasveer nummer 1 draagt. ,,Dat is geen grapje. Ik maak doorgaans geen grapjes tijdens persconferenties.’’

Als columnist Willem van Hanegem heeft gekeken, waar hij zou hij zich aan hebben gestoord?

Vast het antwoord op de vraag of Van Gaal de nieuwkomers Frimpong en Simons al sprak. ,,Ja, die worden dan ontboden hè, dan mógen ze even met mij praten’', zei Van Gaal.

En de serieuze noot?

Van Gaal prees het gastland Qatar, dat zo onder vuur ligt. ,,Hier is alles perfect geregeld, de faciliteiten zijn top, beter kan gewoon niet’', zei Van Gaal, die wel al vaker aangaf dat het toernooi niet in Qatar gehouden had mogen worden. ,,Maar dit is een heel andere cultuur, dat vergeet men. Kijk als land ook naar de eigen cultuur met de vraag of dat allemaal zo goed gaat. Dat waag ik te betwijfelen.’’

Nog een boodschap voor de achterblijvers van de bondscoach?

Zeker. Van Gaal begrijpt het als mensen geen zin hebben om te kijken naar het winter-WK in Qatar. ,,Maar ik hoop dat wij zó goed spelen dat de mensen straks voor de televisie staan te juichen omdat wij de finale spelen.’'

Bekijk hier alle WK-selecties

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Louis van Gaal. © Getty, DPG Media

Bekijk hier al onze video’s over het WK voetbal 2022 in Qatar: