De metamorfose van Ajax mag juist nú wat kosten

Door Johan Inan



Niet alleen op Schiphol liepen de vakantiegangers elkaar het afgelopen weekend weer plat. Zo’n twintig kilometer verderop begon vrijdag plots ook het spitsuur bij Ajax op sportpark De Toekomst. Lisandro Martínez nam voor de povere remise tegen KAS Eupen geëmotioneerd afscheid. Al snikkend stelde de Argentijnse mandekker dat hij zijn teamgenoten als familieleden was gaan beschouwen in de drie jaar nadat hij voor 7 miljoen euro was overgekomen van Defensa y Justicia.