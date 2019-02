De mooiste foto's van de Klassieker

Ten Hag geniet van wilskracht Ajax: ‘We blijven op drie fronten actief’

7:18 Erik ten Hag genoot van de manier waarop Ajax aartsrivaal Feyenoord uitschakelde in de halve finale van de KNVB-beker. ,,Ik moet mijn ploeg een groot compliment maken”, zei hij na de 0-3 overwinning in De Kuip. ,,We hebben laten zien dat we wilden winnen.”