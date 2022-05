De mooiste foto's van het kampioensfeest van Ajax

Zo vierde Ajax de 36ste landstitel in sfeervolle Johan Cruijff Arena

Ajax is voor de 36ste keer kampioen van Nederland geworden. Bij de laatste thuiswedstrijd van vertrekkend trainer Erik ten Hag was de recordkampioen veel te sterk voor SC Heerenveen: 5-0. Lees hieronder alles terug over het kampioensfeest in de sfeervolle Johan Cruijff Arena.

23:31