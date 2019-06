De mooiste foto's van Pim Ras uit Guimarães

Poll: wie wint de eerste editie van de Nations League?

0:34 Op karakter heeft het Nederlands elftal de finale bereikt van de Nations League, de nieuwe competitie met 55 deelnemers van de UEFA. Oranje versloeg Engeland in het Estádio D. Afonso Henriques van Guimarães in een halve eindstrijd met een verlenging: 3-1. Portugal is zondagavond de tegenstander van Nederland tijdens een finale in Estádio do Dragão van Porto. Hoog tijd voor de vraag: wie wint de eerste Nations League?