De Opstelling: voor deze Oranje-elf moet Louis van Gaal van onze lezers kiezen

Frenkie de Jong geniet veel vertrouwen onder ‘de bondscoaches van onze site’. De 24-jarige middenvelder van FC Barcelona werd het vaakst gekozen. Memphis Depay en Virgil van Dijk behoren tot de andere favorieten. Op het middenveld wordt Frenkie de Jong - als het aan onze bezoekers ligt - geflankeerd door Davy Klaassen en Ryan Gravenberch. Georginio Wijnaldum is voor het duel met Letland geschorst en kon niet worden gekozen. In de achterhoede krijgt Stefan de Vrij op één van de centrale posities de voorkeur boven Matthijs de Ligt. De andere plek is voorbehouden aan Van Dijk. Denzel Dumfries wordt door de meerderheid als rechtsback geposteerd en Daley Blind wordt op links gezet. Op doel staat Justin Bijlow.

Het Nederlands elftal speelt vanavond om 20.45 uur in Letland. De wedstrijd is via ons liveblog te volgen. Het tweede duel staat voor maandag om 20.45 uur in Rotterdam gepland. Tegenstander is dan Gibraltar. Nederland gaat in groep G aan de leiding. De ploeg van Van Gaal heeft net als Noorwegen dertien punten uit zes duels, maar wel een veel beter doelsaldo.



Vanaf zaterdag kunnen bezoekers van deze site hun gedroomde opstelling voor de wedstrijd tegen Gibraltar maken.