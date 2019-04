De oude en nieuwe topspits van de eredivisie, maar één voldoende bij PEC

RapportcijfersMede door zijn hattrick tegen Excelsior kreeg Klaas-Jan Huntelaar een 7,5. Daarmee kreeg de spits van Ajax het hoogste cijfer van het weekeinde. Alexander Isak kreeg dat cijfer ook voor zijn hoofdrol in de wedstrijd Willem II-PEC. Ook zijn ploeggenoot Diego Palacios kreeg dat cijfer. Een 7,5 was er ook voor Daley Blind, Anco Jansen, Erik Falkenburg en Heerenveen-doelman Warner Hahn.

De spelers van het verliezende PEC Zwolle kregen de laagste cijfers. Pelle Clement en Mike van Duinen kregen beiden een vier voor hun matige optreden tegen Willem II.

NAC – FC Emmen 1-1

NAC: Van Leer 6; Karami 5,5, Koch 5, Palmer-Brown 4,5, Van Anholt 4,5 (58. Van Hooijdonk 5,5); El Allouchi – (29. Ilic 5,5), Lundqvist 5, Kali 5; Rosheuvel 5 (67. Kastaneer -), Te Vrede 5, Korte 5,5.

FC Emmen: Scherpen 6,5; Bijl 7, Bakker 6 (69. Veendorp -), Kuipers 6, Cavlan 7; Ben Moussa 7, De Leeuw 6,5, Chacón 7; Slagveer 7 (84. Niemeijer -), Arias 7, Jansen 7,5 (56. Bos 6,5)



Scheidsrechter Makkelie: 6,5



Man of the match: Helaas moest hij geblesseerd het veld verlaten in de tweede helft, maar het goede spel van Anco Jansen was na de galavoorstelling tegen Heerenveen weer een lust voor het ook tegen NAC. Zorgde ook voor de assist bij de openingstreffer.

Volledig scherm Anco Jansen blokt de bal bij het uitverdedigen van Khalid Karami. © BSR Agency

Ajax – Excelsior 6-2

Ajax: Onana 6; Mazraoui 6, De Ligt 7, Blind 7,5, Tagliafico 7; Van de Beek 6,5, Tadic 7 (73. Veltman -), De Jong – (28. Ekkelenkamp 7 ); Neres 6,5, Huntelaar 7,5 (73. Dolberg -), Ziyech 6,5.

Excelsior: Damen 5,5; Horemans 6; Mattheij 5,5, Oude Kotte 5, Matthys 5,5; Fortes 6, Koolwijk 5,5, Schouten 5,5, Bruins 5 (63. Anderson); El Hamdaoui 6,5 (87. Haspolat -), Eckert 5 (46. Messaoud 5,5).



Scheidsrechter Van Boekel: 5,5



Man of the match: Wat moet het voor Ajax-trainer Erik ten Hag fijn zijn om zo af en toe gebruik te kunnen maken van Klaas-Jan Huntelaar. Tegen Excelsior was de spits even gedreven als altijd en maakte hij een hattrick. Net wat Ajax nodig heeft in ogenschijnlijk onbeduidende niemendalletjes.

Volledig scherm Klaas Jan Huntelaar werd zaterdag de oudste speler met een hattrick in de eredivisie. © ANP

AZ – ADO Den Haag 2-3

AZ: Bizot 6,5; Svensson 5,5, Vlaar 6,5, Koopmeiners 6, Ouwejan 5; Midtsjø 5,5 (66. Gudmundsson -), Til 5, Maher 6; Stengs 6 (55. Johnsen 5,5), Seuntjens 6,5, Idrissi 5 (88. Helmer -).

ADO: Zwinkels 7; Malone 6, Beugelsdijk 6,5, Pinas 5,5, Meijers 6; Goossens 6, El Khayati 7 (82. Necid -), Bakker 6 (84. Kanon -); Becker 7, Immers 6, Falkenburg 7,5 (67. Lorenzen -).



Scheidsrechter: Kuipers: 6,5



Man of the match: Erik Falkenburg maakte zijn eerste goals sinds 19 januari mede door zijn goede samenwerking met ploeggenoot El Khayati.

Volledig scherm Erik Falkenburg bedankt de meegereisde fans. © BSR Agency

Feyenoord – Heracles 2-1

Feyenoord: Vermeer 7; Martina 5 (57. Nieuwkoop 6,5), Botteghin 6,5, Van Beek 6, Malacia 6; Clasie 6 (76. Van Persie -), Toornstra 6, Vilhena 6; Berghuis 7, Jørgensen 5, Larsson 5,5.

Heracles: Blaswich 7; Breukers 6,5, Rossmann 6,5 (90. Konings -), Van Hintum 6,5, Czyborra 6; Drost 6, Osman 6, Merkel 6, Dos Santos 6; Kuwas 6 (76. Van der Water) Peterson 6,5 (58. Dalmau 6).



Scheidsrechter Kamphuis: 6



Man of the match: Steven Berghuis scoorde tegen Heracles voor het eerst dit seizoen twee keer in één wedstrijd en heeft nu clubtopscorer Robin van Persie in het vizier. Met 6 goals en 3 assists was Berghuis in zijn laatste zes thuisduels in de Eredivisie sowieso direct betrokken bij 9 doelpunten.

Volledig scherm Steven Berghuis jut het publiek op nadat Heracles de 1-1 heeft gemaakt. © Pim Ras Fotofgrafie

Fortuna Sittard – VVV 1-1

Fortuna Sittard: Koselev 6, Mac-Intosch 6, Ramirez 5, Heerings 6, Pinto 5, Lamprou 6 (86. Dianessy), El Messaoudi 5, Balic 6, Smeets 5, Diemers 6, Novakovich 6.

VVV: Unnerstall 6,5, Rutten 6, Lima 5 (80. Van Bruggen), Röseler 6, Janssen 6, Linthorst 6 (71. Grot), Post 6, Susic 6 (63. Seuntjens), Opoku 5, Mlapa 5, Joosten 5.



Scheidsrechter Bax: 6



Man of the match: Lars Unnerstall bewees zijn waarde weer voor VVV door uitstekend keeperswerk tegen Fortuna Sittard.

Volledig scherm Mede dankzij de reddingen van Lars Unnerstall heeft VVV zich veilig gespeeld. © BSR Agency

PSV – De Graafschap 2-1

PSV: Zoet 6; Dumfries 6,5, Schwaab 5,5, Viergever 6, Angeliño 6; Rosario 4,5, Ihattaren 4,5 (46. Malen 6), Sadílek 6; Bergwijn 6,5 (90. Gakpo -), De Jong 6, Lozano 6.

De Graafschap: Bertrams 7; Owusu 6,5 (82. Ligeon -), Straalman 6,5, S. Nieuwpoort 5 (70. L. Nieuwpoort -), Tutuarima 6; Vet 6,5, El Jebli 6, Serrarens 5; Narsingh 6 (82. Van Mieghem -), Benschop 6, Burgzorg 6,5.



Scheidsrechter Lindhout: 7



Man of the match: Ook een stormloop van PSV zorgde er niet voor dat De Graafschap werd geslacht in Eindhoven. Dat kwam ook door goed keeperswerk van de bij PSV opgeleide De Graafschap-doelman Nigel Bertrams.

Volledig scherm Bertrams heeft de bal, Bergwijn heeft niets. © BSR Agency

Heerenveen – FC Groningen 1-1

sc Heerenveen: Hahn 7,5; Schmidt 6,5, Høegh 5,5, Pierie 6, Woudenberg 6; Rienstra 6, Kobayashi 6 (79. Kongolo -), Thorsby 6,5; Van Bergen 5,5 (84. Johnsen -), Van Amersfoort 6, Vlap 5,5 (87. Hornkamp -).

FC Groningen: Padt 6,5; Zeefuik 6,5, Te Wierik 6, Chabot 6, Handwerker 6; Doan 5 (52. Gladon 7), Reis 6,5, Memisevic 6; Bel Hassani 6,5, Sierhuis 6,5 (87. Breij -), El Hankouri 5,5 (59. Bruns 7).



Scheidsrechter Nijhuis: 7



Man of the match: Warner Hahn speelde vorige week nog een ongelukkige wedstrijd tegen Emmen. Zondagmiddag voorkwam hij een verlies voor Heerenveen met enkele fraaie reddingen.

Volledig scherm Warner Hahn blonk uit in de derby van het noorden. © BSR Agency

Willem II – PEC Zwolle 2-0

Willem II: Wellenreuther 7; Lewis 7, Meissner 7, Peters 7, Palacios 7,5; Tapia 6,5 (85. Anita -), Llonch 7, Crowley 7; Vrousai 6,5 (30. Dankerlui 7,5), Isak 7,5, Pavlidis 6,5 (90. Saddiki -).

PEC Zwolle: Van der Hart 5; Ehizibue 4,5, Lam 6 (43. Bouy 5,5), Lachman 5, Van Polen 5; Paal 4,5, Hamer 5, Clement 4 (83. Flemming -), Namli - (26. Thy 4,5); Van Crooij 4,5, Van Duinen 4.



Scheidsrechter Dieperink: 7



Man of the match: De belangrijkste man aan de kant van Willem II was toch weer Alexander Isak die na AZ-spits Vincent Janssen (2016) de eerste werd die zeven wedstrijden op rij wist te scoren.

Volledig scherm Fran wie? © BSR Agency

FC Utrecht – Vitesse 0-0

Vitesse: Pasveer 6; Karavaev 6, Doekhi 6, Clarke-Salter 6, Clark 6; Ødegaard 7, Serero 6,5, Bero 6, Büttner 6 (86. Foor -); Buitink 6 (72. Dauda -), Linssen 6 (85. Matavz -).

FC Utrecht: Jensen 6,5; Van der Maarel 6, Letschert 6, Janssen 6,5 (76. Görtler -), Gavory 6; Strieder 5 (46. Emanuelson 6), Klaiber 5,5, Gustafson 5,5, Van de Streek 5,5; Kerk 5 (70. Boussaid -), Bahebeck 5,5.



Scheidsrechter Higler: 7



Man of the match: Ook Martin Ødegaard kon niet voorkomen dat Vitesse op een gelijkspel bleef steken. Wel was hij de beste speler van het veld.