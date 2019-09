De Roon kijkt nog elke zaterdag wat ASWH heeft gedaan

ASWH, de amateurclub van Marten de Roon

Marten de Roon, international en speler van het Italiaanse Atalanta Bergamo, werd als klein ventje bij zijn amateurclub ASWH in Hendrik-Ido-Ambacht getraind door zijn eigen vader Wouter die hem min of meer toevallig ook ooit naar een talentendag van Feyenoord bracht.



,,Nu mag je ook al op voetbal als je vier jaar bent. Maar toen Marten klein was, moest je echt zes jaar zijn. Hij mocht de jaren daarvoor alleen trainen. Nou, dat hebben we geweten. Hij wilde zó graag op zaterdag ook wedstrijden spelen. Het was zijn lust en zijn leven. Marten speelde met één ding: de bal. Hij vond het heerlijk, die wedstrijdjes. Ik werd dus trainer van hem in de jeugd. Je weet hoe dat gaat bij een amateurclub. Voordat je het weet sta je als betrokken ouder op het veld. Pedagogisch en didactisch kon ik dat wel gezien mijn werk in het onderwijs. We zagen toen al wel dat er met zijn motoriek niks mis was, maar dat hij uiteindelijk international zou worden? Nee, dat had ik niet gedacht. Hij heeft zich uiteindelijk heel geleidelijk ontwikkeld via de jeugd van Feyenoord, Sparta, Heerenveen, Atalanta, Middlesbrough en nu weer Atalanta", zegt Wouter de Roon.