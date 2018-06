De Roon maakt tegen Italië zijn basisdebuut in Oranje

Na vier invalbeurten verschijnt Marten de Roon morgenavond in Turijn voor het eerst aan de aftrap voor het Nederlands elftal. De middenvelder van Atalanta Bergamo krijgt van bondscoach Ronald Koeman een basisplaats in de oefeninterland tegen Italië.

,,Het is natuurlijk altijd heel bijzonder dat je mag beginnen voor Oranje", stelde De Roon. ,,Maar voor mij zou het nu de eerste keer zijn. Ik heb officieel nog niets gehoord van de bondscoach, maar ik moet nu zorgen dat ik er klaar voor ben."

De Roon deed zijn verhaal in het stadion van Juventus voordat Koeman bevestigde dat hij zou gaan spelen. De bondscoach wilde zijn volledige opstelling nog niet prijsgeven. Hij verklapte eerder al dat Jasper Cillessen, Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum terugkeren in de basisploeg. Zij ontbraken afgelopen afgelopen donderdag nog tegen Slowakije. De verwachting is dat ook Ryan Babel en Hans Hateboer starten voor Oranje.

Marten de Roon werd door de aanwezige journalisten ook gevraagd hoe de Italianen het mislopen van het WK hebben beleefd. ,,Dat was ook voor de Italianen een verschrikking. Misschien nog wel een groter debacle dan bij ons, want voor Italië was het voor de eerste keer in zestig jaar. De kranten hebben een hoop pagina's gewijd aan het missen van het WK. Grote treurnis."

Opstelling Italie al bekend

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini van Italië, die afgelopen week begon aan de klus, grijpt de oefeninterland tegen Oranje aan om met veel onervaren internationals te experimenteren. Van alle basisspelers hebben alleen Andrea Belotti en Lorenzo Insigne ooit gescoord voor de viervoudig wereldkampioen. Ze kwamen samen tot negen doelpunten. De opstelling van Italië is als volgt: Perin; Zappacosta, Caldara, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Verdi, Belotti, Insigne.

Koeman zag Italië vrijdagavond spelen tegen Frankrijk, waar Italië met 3-1 verloor. ,,Italië speelde daarin best goed en wilde ook hoog drukzetten tegen Frankrijk. Het verschil tussen die twee landen was natuurlijk wel de voorhoede, want die van de Fransen is van dusdanig hoge kwaliteit dat zij het verschil maakten."