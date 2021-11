De Son en Breugelse sensatie van de eerste divisie speelt nog altijd als ‘amateur’: ‘Ben nu vrijer in mijn hoofd’

De zomer was nog maar net begonnen toen Roy Kuijpers besefte dat hij op een kruispunt stond in zijn nog prille carrière. Hij las op zijn telefoon dat er een nieuwe groepsapp kwam voor de selectie van FC Den Bosch, maar zou hij daar nog wel in zitten? Vitesse had hem al een halfjaar verhuurd aan FC Den Bosch, maar zowel daar als in Arnhem lag geen contract meer klaar. ,,Toen heb ik gevraagd of ik toch mee mocht blijven trainen”, grijnst hij nu.